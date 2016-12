MotoGP: Marquez domina il warm up del GP di Germania

Dopo aver conquistato la pole nel GP di Germania, Marc Marquez (Honda) fa registrare il giro più veloce anche nel warm up di domenica mattina: lo spagnolo gira in 1:21.895, precedendo Crutchlow (Yamaha, +0.373) e Bradl (Honda, +0.469). Quarto tempo per Valentino Rossi (Yamaha, +0.751), davanti a Bradley Smith (Yamaha, +0.777) e Bautista (Honda, +0.784). Non è sceso in pista Pedrosa, caduto sabato durante le libere.