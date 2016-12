Dani Pedrosa non corre il GP di Germania

Dani Pedrosa non ha preso parte al warm up del Sachsenring, a causa di un nuovo calo di pressione appena prima di salire in sella. Lo spagnolo soffre della sindrome vagale - ha spiegato il dottor Costa - ed è sotto forte stress. Per questo i medici, che inizialmente avevano abilitato Dani, hanno deciso di dichiarare "non in forma" il pilota della Honda. Pedrosa ha quindi saltato il GP di Germania e tornerà a Barcellona per il recupero fisico.