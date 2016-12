Marc Marquez: "Punto al podio e alla vittoria"

E' felice Marc Marquez che ritrova pole nella sua prima stagione di MotoGP : "La verità è che mi sono ambientato molto bene al Sachsenring, fin dalle libere. Poi in qualifica sono uscito subito forte, ma abbiamo fatto fatica a trovare il grip. Abbiamo sistemato le cose e alla fine ho fatto due giri molto veloci. Sono contento, ma vediamo per la gara. Meglio se c'è il sole e comunque faremo il 100%. Lotto per il podio e anche per la vittoria".

Marquez conquista la pole tirando come un dannato, ma nel suo giro e nel suo passo non ci sono rischi presi se non nella norma, come se si fosse regolato sui punti critici del Sachsenring: "Qui bisogna stare attenti alla temperatura - dice il poleman - Ho visto le cadute degli altri e ho capito che siccome si rischia bisogna anche fare attenzione. Il mio conto l'ho giá pagato ad Assen. In qualifica ho un po' tribolato con la prima gomma, ma poi con la seconda è andata bene. So che con Rossi e con Cal domani non sarà una gara facile e ci sarà da lottare. Questa pista a me onestamente piace da sempre. É un circuito corto che conosco bene e questo mi aiuta molto perché rende la guida di una MotoGP più simile a quella di una Moto2, il che mi agevola non poco".

Ha anche un pensiero anche per gli infortunati Marquez, rispettoso, ma onesto: "Peccato per Pedrosa e Lorenzo; non vuoi mai che i colleghi si facciano male e qui i rivali più tosti, sono fuori gioco. Io cerco sempre di fare il meglio e una pole o una vittoria hanno più senso se i forti ci sono tutti".

Cal Crutchlow, che scatterà dalla seconda casella della griglia, invece è preoccupato per gli esiti delle sue due cadute: "Bello essere qui a parlare del secondo tempo, ma la gara per me sarà diversa. - dice -Sto male fisicamente, ho un gran dolore e il fatto di dovermi misurare sulla lunga distanza renderá tutto più complicato. La moto non é male, ma abbiamo altre soluzioni per migliorarla da provare nel warmup. Il fatto é che anche una moto perfetta non mi aiuterà a non soffrire. Sono anche debole, mi manca un po' di forza. Due botte così nello stesso giorno sono una dannata fregatura. Entrare nella tuta per come sono messo è già difficilissimo. Quanto a Lorenzo e Pedrosa, mi dispiace un sacco. Spero che si rimettano presto, ma per il campionato con loro fuori a me non cambia niente. Io sono troppo lontano".