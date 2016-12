MotoGP: Marc Marquez in pole nel GP di Germania

Marc Marquez (Honda) centra la sua terza pole stagionale nel GP di Germania , girando in 1:21.311. Lo seguono le Yamaha di Crutchlow (+0.123) e Rossi (3°, +0.182), che torna in prima fila in qualifica. Bradl (Honda, caduto) è 4°, poi Espargaro (ART), Hayden (Ducati), Smith (Yamaha) e Bautista . Dovizioso (Ducati, +1.250) è 9° e precede Corti e Petrucci . Assente per infortunio Pedrosa , che grazie alla combinata dei tempi delle libere si classifica 12°.

Sulle prime è Valentino Rossi che conquista la quarta sessione di prove libere, girando in 1:21.978. La Yamaha numero 46 precede le Honda di Bradl (+0.068) e Marquez (+0.137), mentre Crutchlow (Yamaha, +0.302) è 4° davanti a Bautista ed Espargaro. Ancora in difficoltà le Ducati, con Hayden 7° (+0.877), mentre Dovizioso fatica di più ed è 9° (+1.137). Cade invece rovinosamente Iannone, che si rialza dolorante al braccio destro e finisce in Clinica Mobile. Dopo gli esami, viene accertata una lussazione, subito ridotta e trattata dallo staff medico.



Gli italiani comunque vanno forte anche nella Q1, visto che sono proprio Petrucci e Corti a regalare spettacolo, aggiudicandosi il prestigioso ingresso in Q2. Con Danilo che firma il giro veloce in 1:23.100, staccando il connazionale di soli 48 millesimi. Beffato invece De Puniet, terzo per soli 52 millesimi. Poi Barbera (+0.233) e Pirro (+0.249), mentre cade Staring con l'ennesimo highside.



La Q2 si apre all'insegna di Bradl che però resta in vetta per pochissimo, visto che Marquez si porta al comando con il tempo di 1:21.849. Lo spagnolo firma traversi a raffica e inserimenti di curva fulminei, ma cede subito la posizione a Rossi, che a sua volta si vede sfilare immediatamente la pole provvisoria da Crutchlow, in 1:21.640. Cade intanto Bradl, che scivola ma riesce a rialzare la moto e tornare ai box. Unendosi ai big, fermi per il cambio gomme. Stop rapido, visto che Marquez torna immediatamente in pista, stampando quell'impredibile 1:21.311 che lo riporta saldamente davanti a tutti. Si lancia quindi Rossi, che spreme la M1 guidando con grande grinta e spingendosi fino al terzo posto. Perché la seconda piazza finisce nelle mani di un ottimo Crutchlow, che a sua volta sfrutta bene il gioco delle scie, giocando proprio con il Numero 46.