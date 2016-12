Moto3: Alex Rins in pole al Sachsenring

Alex Rins firma la sua quarta pole in carriera, centrando la qualifica del GP di Germania e girando in 1:27.300 al Sachsenring. In prima fila seguono Salom (+0.180) poi Oliveira (+0.259). Dietro Folger (+0.279) è 4° davanti a Miller, Vinales e Vazquez, raccolti in meno di mezzo secondo. Non è lontano Fenati (+0.510) 8°, mentre Antonelli è 13° (+0.773) e Baldassari 16° (+0.916). Più staccati Tonucci 22° davanti a Bagnaia. Solo 28° Ferrari (+1.495).