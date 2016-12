MotoGP, Sachsenring: le terze libere a Marquez, Rossi 3°

Nelle terze libere del GP di Germania, sul circuito del Sachsenring, arriva la zampata di Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda approfitta dell'assenza di Lorenzo e della caduta di Pedrosa, per piazzare il miglior tempo della sessione in 1:21.903. Alle sue spalle gran prova di Espargaro su CRT (+0.226). Valentino Rossi è 3° (+0.403) davanti alla Yamaha di Crutclow e alla Honda di Bradl. Iannone è 9°, Dovizioso non migliora i tempi del venerdì ed è 10°.