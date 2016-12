Dani Pedrosa, caduta spaventosa: piccola frattura alla clavicola sinistra

Mentre Jorge Lorenzo era sotto ai ferri a Barcellona per sostituire la placca in titanio alla clavicola sinistra, al Sachsenring è caduto Dani Pedrosa . Highside spaventoso per il pilota della Honda e grande botta alla spalla sinistra. Trasportato all'ospedale di Chemnitz in elicottero, è stata accertata una piccola frattura alla clavicola. Ma dopo una tac, per scongiurare anche eventuali danni neurologici, lo spagnolo è già tornato in circuito.

Gli esami ulteriori si sono resi necessari dopo che il pilota spagnolo ha perso i sensi in Clinica Mobile durante la radiografia alla spalla sinistra. Probabilmente Pedrosa ha avuto una crisi del nervo vago, dovuto allo stress e all'ansia successiva alla caduta. Quindi pressione bassa e battito un po' rallentato. Per maggior sicurezza e per escludere problemi neurologici, oltre che per verificare meglio lo stato della clavicola, i medici della Clinica hanno deciso il trasferimento del pilota presso l'Ospedale di Chemnitz. Pedrosa è stato sottoposto ad esame TAC, ma non è stato poi tenuto in osservazione. Dani è tornato subito in circuito, durante lo svolgimento delle qualifiche. Resta però in dubbio la partecipazione alla gara di domani.