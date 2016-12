Andrea Dovizioso: "Quando ho scelto Ducati sapevo che ci sarebbe voluto tempo"

Andrea Dovizioso avverte: "Sarà un weekend duro. Abbiamo fatto un buon test a Misano provando un nuovo telaio che mi permette di avere più confidenza in ingresso di curva. E' importante il fatto che abbiamo un po' di materiale nuovo. Non so come andrà qui la Ducati, ma credo che non sarà facile perché il livello di quelli davanti è molto alto, piloti e moto. Quando ho deciso di venire in Ducati sapevo che che ci sarebbe voluto tempo".