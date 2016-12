Valentino Rossi cerca la conferma della prestazione di Assen

Al Sachsenring, Valentino Rossi cerca conferme: "Dopo la vittoria il morale è molto positivo. Ad Assen tutto è andato bene. Sono stato con gli altri in prova e poi è venuta fuori una gran gara. Qui devo confermare quello che ho fatto là. Questa pista non è una delle mie preferite, ma ho dei gran bei ricordi. Anche nel 2010 quando sono tornato dopo essermi rotto la gamba ho fatto una buona gara. Voglio stare con i migliori, sarà un GP importante".

Il campione di Tavullia si dice rigenerato dalla vittoria: "Sono felicissimo perché ho molti fan in giro per il mondo e vincere ad Assen, dopo tutto questo tempo, è stato bellissimo. La cosa che mi da più gusto è pensare che da quando ho cominciato (tranne i due anni con Ducati) ho sempre portato a casa una vittoria".



Infine Rossi tende la mano a Lorenzo: "Oggi il rapporto con Jorge è molto buono, lavoriamo bene in un team che dà sempre il massimo. Chiudere davanti alle Honda è una bella cosa, importante anche per un fatto di 'maglia' Yamaha, non solo per un fatto personale".