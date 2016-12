Dani Pedrosa: "Ad Assen ho perso un'occasione importante"

Il leader del mondiale aggiunge: "Ad Assen non è andata come volevamo. Abbiamo faticato tutto il weekend e specialmente in gara. Ma alla fine tutto sommato non è andata male. E' inutile stare a rimuginare, dobbiamo guardare avanti e pensare a questa gara. Credo che qui ci siano tutti gli elementi per fare una buona gara. Lo scorso anno su questo circuito ho lottato fino alla fine con Stoner. E' stato emozionante perché si trattava della mia prima vittoria dell'anno. Questa volta è diverso, ma è necessario dare ad ogni appuntamento il giusto peso, perché in un campionato così lungo è fondamentale stare concentrati, sessione dopo sessione. La missione quindi è trovare un buon setting fin da subito".



Sono invece tutte da valutare le condizioni fisiche di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo della Yamaha è ancora convalescente, ma determinato a non perdere altri punti in classifica: "Ero davvero sorpreso di poter gareggiare ad Assen, ma anche dei progressi che sto facendo. Ogni giorno passo molte ore con il mio fisioterapista e lavoro tantissimo per recuperare. Certo non sono al 100%, ma la clavicola sta progredendo bene e sono soddisfatto. Il GP d'Olanda è stato incredibile, uno sforzo pazzesco. Non ero cosi preciso come volevo in frenata perché non sentivo bene la parte sinistra del corpo, ma è bastato per finire la gara in quella posizione. Senza infiltrazioni sarebbe stato molto più difficile, ma il risultato alla fine è stato buono, anche perché ho perso solo 2 punti da Pedrosa. Il Sachsenring dal punto di vista fisico si presenta come uno scenario migliore di Assen, ma a Laguna andrà ancora meglio. Non ho fatto una preparazione speciale per le curve a sinistra, che qui sono molte. Penso che in futuro i piloti che si faranno male non dovranno prendermi come esempio. Nel senso: non devono voler correre subito a tutti i costi, ognuno deve seguire le sensazioni del proprio corpo".



Infine, tocca a Cal Crutchlow prendere la parola. L'inglese parte dai recenti test al Rio Hondo: "E' stato bello andare in Argentina. Credo fosse importante andare a dare una prima occhiata alla pista. Ho avuto due settimane piuttosto piene, ma ora sono qui e sono pronto. Ogni gara che passa è un'opportunità persa perché è una gara in meno davanti. Ma ad Assen non avevo un buon passo a inizio gara, solo alla fine. E' ovvio che devo crescere ancora. Se penso al primo GP fatto qui, credo che sia stata una delle peggiori gare della mia vita. Lo scorso anno è andata meglio, sono ottimista per questo weekend. Del mio futuro non posso dire nulla. Ho molte possibilità sul tavolo, ma devo concentrarmi su quello che sto facendo. Siamo in una buonissima posizione al momento, magari non fortunati abbastanza, ma sicuramente forti".