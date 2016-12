MotoGP, Valentino Rossi: "Al Sachsenring con un nuovo spirito"

Dopo la vittoria in Olanda, Valentino Rossi è carico per il Sachsenring e sogna il bis. Prima di Assen , per il Dottore il gradino più alto del podio mancava da ottobre 2010, ma ora vuole tornare protagonista del mondiale. "Vado in Germania con un nuovo spirito - ha spiegato -. Sono contento per la gara in Olanda , ora avanti così". "Voglio lottare per posizioni importanti e stare davanti ogni fine settimana", ha aggiunto.

Dopo Assen, dunque, per Valentino inizia una nuova stagione. Rossi ha ritrovato il feeling con la moto e punta in alto. Certo, per battersi alla pari con gli altri c'è ancora molto da fare. Ma il Dottore non teme nessuno: "In Germania vogliamo confermare il passo avanti fatto con la moto. Quelli che dobbiamo fare comunque è continuare a migliorarla, come abbiamo fatto dopo il test ad Aragon". "Il Sachsenring mi piace molto e poi ci sarà Laguna Seca negli Usa. Saranno due fine settimana molto importanti", ha aggiunto, mostrando ottimismo per i prossimi appuntamenti in sella alla Yamaha.



In Germania, oltre alle Honda, il primo degli avversari però Valentino ce l'avrà in casa. Dopo il recupero miracoloso, l'acciaccato Lorenzo sembra pronto a dar battaglia: "Correre al Sachsenring sarà sicuramente difficile dopo la caduta di Assen. In Olanda abbiamo ottenuto un risultato sorprendente sia per me che per la squadra e anche per il campionato, ma devo essere realista e ho ancora molto da fare per recuperare dalla frattura". "Ho fatto uno sforzo enorme per correre ad Assen ottenendo un quinto posto che nessuno si aspettava - ha aggiunto Lorenzo - Ora ho bisogno di più tempo per guarire al 100%, ma sono fiducioso di poter fare un buon fine settimana". Lo spagnolo ad ogni modo tiene un profilo basso: "Ho avuto quasi 10 giorni per mantenere la calma e migliorare la mia condizione. Sono certo però che sarà difficile combattere come ho fatto in Olanda, poi quella tedesca non è tra le mie piste preferite".