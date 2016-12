Rossi in Suzuki, ecco perché si può

L'ipotesi è così suggestiva, stuzzicante, che non si può non parlarne. Diciamolo subito, Valentino Rossi alla Suzuki . Si, perchè no? Se si può quantificare nel 10-15% la percentuale di realizzazione delle voci di calciomercato che dal fischio di chiusura del campionato ci riempiono l'estate, ci verrebbe quasi da scommettere che in questo caso siamo un po' più in là. Primo indizio: dopo la vittoria di Assen, fine di un lunghissimo digiuno, il Dottore ha detto: voglio invecchiare in MotoGP .

Secondo indizio, colui che da 10 anni è suo uomo di fiducia, quel Davide Brivio che lo portò alla Yamaha nel 2004, è ufficialmente da qualche mese il responsabile del progetto MotoGP della Suzuki, casa giapponese che altrettanto ufficialmente ha annunciato il ritorno alle competizioni nel 2015, guarda caso quando vale sarà libero dal contratto biennale con la Yamaha. Vi sembra poco? Aggiungiamo un carico. Appena messe le ruote sulle piste europee per quei test che erano anche il primo confronto con la concorrenza, la moto giapponese completamente nuova non è andata per niente male, anzi piuttosto forte, nelle mani di un pilota esperto come Randy De Puniet, messo sotto contratto dalla Suzuki come collaudatore, e siamo solo all'inizio dello sviluppo. Siamo quindi a due indizi e mezzo, che a questo punto potremmo anche trasformare in prova, se aggiungiamo come accessorio il fatto che il team avrà sede in Brianza, con personale italiano di fiducia ad affiancare gli immancabili ingegneri giapponesi. E' fatta allora? No, assolutamente, ma non è troppo presto per immaginare, sognare nuove avventure.