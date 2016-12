Addio alle Crt, da subito per chi usa elettronica Magneti Marelli

E' già finita l'era delle Crt in MotoGP. Dorna e Fim, infatti, hanno di fatto decretato la scomparsa dei "claiming rule team" legati alla possibilità per chiunque di comperare un motore delle moto spinte da propulsori derivate dalla serie. Questa regola viene cancellata da subito per le squadre che utilizzano hardware e software ufficiale Magneti Marelli, mentre varrà per chiunque a partire dal campionato 2014.