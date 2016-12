Lorenzo, ecco la nuova clavicola dello spagnolo

Nonostante una clavicola appena operata, Jorge Lorenzo è stato in grado di scendere in pista e conquistare un memorabile quinto posto ad Assen. Consumata l'impresa, ecco come come si presenta l'articolazione del pilota Yamaha attraverso la radiografia. Per tenere insieme i frammenti della clavicola, è stata applicata una placca in titanio e otto viti che saranno rimosse con il passare del tempo. Lo spagnolo è rimasto per due ore sotto i ferri.