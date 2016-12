De Angelis sulla Ducati di Spies a Laguna Seca

Sarà Alex De Angelis a sostituire l'infortunato Ben Spies nel nono round della MotoGP, in programma il 21 luglio a Laguna Seca (Stati Uniti). Il pilota sammarinese, attualmente impegnato in Moto2, approfitterà della pausa del suo campionato per salire sulla Ducati del Team Pramac, di recente affidata a Michele Pirro. Il collaudatore della Ducati, infatti, quel weekend non sarà disponible perché impegnato in alcuni test di sviluppo a Misano.