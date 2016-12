Valentino Rossi: "E' la mia miglior qualifica dell'anno"

Valentino Rossi commenta positivamente il quarto posto nelle qualifiche di Assen: "E' andata piuttosto bene, anche se mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto partire in prima fila. Dopo i test, mi sento bene in frenata e posso spingere forte. Questa volta non sono stato bravo a sfruttare il potenziale della M1, ma ho un buon passo ed è la miglior qualifica dell'anno. Per la gara speriamo che sia asciutto o bagnato, ma non condizioni miste".