MotoGP: Andrea Dovizioso litiga con Hector Barbera

Ancora una volta è Hector Barbera il pilota accusato di scorrettezza in pista. Indicato da Andrea Dovizioso per l'ultimo episodio di ostruzionismo, provocato dallo spagnolo nelle qualifiche di Assen. Situazione che immediatamente dopo la bandiera a scacchi, è sfociata in un gesto di stizza dell'italiano che ha colpito l'avversario con una pedata. Andrea si è poi scusato, auspicando però un intervento della Direzione Gara nei confronti di entrambi.