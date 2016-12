MotoGP: Marc Marquez anticipa le slick e cade rovinosamente

E' Marc Marquez il protagonista del terzo turno di prove libere di Assen, con asfalto in condizioni miste. Una situazione che ha indotto lo spagnolo a montare in anticipo le gomme slick, cadendo poco dopo rovinosamente. Per Marc la frattura del mignolo della mano destra, ma nessun rischio per le qualifiche e la gara. Il più veloce sotto la bandiera è stato poi Bautista (Honda) in 1:40.029, seguito da De Puniet (ART) e Pirro (Ducati). Poco significativi il 9° posto di Pedrosa e il 12° di Rossi.