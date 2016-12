Valentino Rossi: "Spero che Lorenzo torni già in Germania"

Valentino Rossi fa gli auguri al compagno di box: "E' un grande peccato. Purtroppo non ci voleva per Jorge, per tutto il team e per la yamaha. Stava lottando per il mondiale, aveva vinto 2 gare di fila ed era a 7 punti da Pedrosa. Era in un bel momento. Ha dato una gran botta, in un punto molto veloce, penso che abbia toccato la riga bianca. Però la clavicola rotta non è complicata, magari perde solo un GP e può esserci in Germania. In bocca al lupo".