MotoGP: Marc Marquez vola sotto la pioggia di Assen

Quella di Assen continua ad essere una trasferta sfortunata per Lorenzo. Il maiorchino aveva spiegato in conferenza e nelle interviste di volersi rifare dopo i brutti risultati degli ultimi due anni (una caduta e un 6° posto), sognando il primo gradino già frequentato nel 2010. E invece questa Olanda grigia, fredda e bagnata, gli ha fatto ancora lo sgambetto. Perché è la pioggia che condiziona pesantemente il secondo turno di libere, portando Jorge su quella riga bianca e sempre scivolosa, dove è difficile non farsi fregare. Si innesca così una botta pazzesca, che finisce con il più classico dei referti medici per i piloti: frattura scomposta della clavicola. Un colpo al fisico, ma soprattutto al morale. Perché così di fatto regala almeno un GP agli avversari, proprio mentre lo stato di grazia fisico e mentale facevano pensare ad un terzo centro di fila, ottimo per la corsa iridata.

E' invece no. Tocca correre a Barcellona dal Dottor Mir per farsi sistemare, sperando di stringere i denti e provare a correre già in Germania. Intanto, il turno finisce nelle mani di Marquez, che zitto-zitto non si lascia scappare l'occasione di provare a spingere sul bagnato. Tanto è la prima stagione e tutti dicono che bisogna fare esperienza. Cogliendo così quel guizzo che serve per tenere dietro Rossi e Pedrosa. Anche se i due esperti colleghi, forse, qualche asso nella manica per la qualifica se lo sono tenuti. Nonostante il Numero 46 non abbia affatto lesinato col gas, impegnato a verificare a tutto tondo il lavoro fatto nei test.

Dietro Bradl è 4°, ma prende già quasi 1 secondo, mentre si rivedono nei primi posti le Ducati. Anche se Dovizioso non ha certo l'occhio della tigre pronta all'attacco, impensierito da una svolta tecnica che in generale nel box rosso stenta ad arrivare. E si modera anche Crutchlow, settimo e pronto a lasciare per una volta "i jolly" ai ragazzi della CRT. Coraggiosi come Petrucci e Hernandez, che approfittano della situazione per mettere un piede dentro la top ten. Chiusa da Laverty, che è tutto dire.