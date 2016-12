Rossi prepara Assen: "Niente più zeri in classifica, meglio accontentarsi"

Rossi continua sottolineando il peso specifico della prossima gara: "È una gara importante per me, dopo il test e il pacchetto con le modifiche dei test sono curioso di vedere come andrà. Abbiamo un forcellone un po' diverso, usato anche da Jorge nelle ultime gare, poi nuovi setting pensando soprattutto alla frenata: i risultati sono stati positivi in particolare ad Aragon, nonostante sia una pista sulla quale non sono stato molto veloce in passato. Devo capire se questo setting andrà meglio per il mio stile e le mie dimensioni, se mi permetterà di lottare con i primi tre. I primi due sono più avanti, e Lorenzo e più avanti rispetto a Pedrosa, poi c'è Marquez, poi c'è Crutchlow. Lorenzo ha una confidenza speciale con la M1, mi impressiona il fatto che sia veloce in tutte le condizioni, e che migliori ogni turno, è la sua forza mentale".

Alla domanda sul bilancio fino a questo punto della sua stagione" Sapevo sarebbe stata difficile, in Qatar è andata meglio di quanto mi aspettavo e speravo di migliorare da Jerez. Invece ho avuto qualche problema in più, mi sarebbe piaciuto fare più punti e invece coi due zero sono più lontano. Il cambio seamless? Sarebbe un aiuto sotto tutti i punti di vista. Di due decimi al giro forse, in certe più in certe meno. Spero riusciremo ad averlo il prima possibile, ma non so quando. Il problema resta che con le gomme nuove mi costa molto frenare forte e entrare in curva forte, non ho abbastanza feeling davanti. Quando scivola di più non è male, ma bisogna migliorare i primi sei, sette giri. Dicono che andare più piano a inizio gara si risparmiano le gomme? No, non fa differenza nel consumo delle gomme, consumi uguale".