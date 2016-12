Crutchlow rivela: "Con Rossi 'spiamo' Lorenzo"

"Io e Valentino spiamo Lorenzo ". Cal Crutchlow, pilota satellite della Yamaha , rivela come sia lui che Rossi hanno più o meno lo stesso passo di gara, "ma non abbiamo ancora scoperto come Lorenzo faccia la differenza. Nessuno di noi due capisce perché Jorge non abbia problemi, né ad inizio né a fine gara". Quarto in classifica dietro il trio spagnolo, Crutchlow spera di riuscire a tenere quanto prima il passo dei primi della classe.

Ad Assen il britannico proverà risalire sul podio dopo quelli conquistati a Le Mans e al Mugello, prima della delusione di Montmeló. "In Olanda sarà una gara molto difficile - continua Crutchlow nell'intervista rilasciata a gpone.com -. Sono diversi i piloti che qui possono andare forte. Spero solo di tenere il passo del trio di testa anche se vanno tutti un po' più forte rispetto ad allora. Non credo abbia a che fare con i tre chili in più sulla moto. O almeno, per me non fa molta differenza ad eccezione delle staccate nei primi giri. In condizioni di temperature relativamente fredde non soffriamo, mentre dobbiamo migliorare col caldo".