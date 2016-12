Dovizioso: "Ad Assen non userò la Ducati con il nuovo telaio"

Ad Assen per cancellare la delusione di Barcellona. La Ducati spera di ritrovare il sorriso in Olanda, dove la MotoGP correrà sabato. "Prima di tutto in Olanda farà senz'altro meno caldo che a Barcellona e questo può giocare solo a nostro favore. Sono quindi curioso di vedere come può andare la Desmosedici: useremo la stessa moto di Barcellona e per ora non utilizzeremo il nuovo telaio", ha annunciato Andrea Dovizioso .

"Il circuito di Assen non è più com’era tanti anni fa, quando era una delle piste più belle del calendario Motomondiale, ed inoltre è completamente diversa dalle ultime piste su cui abbiamo corso quest’anno. Devo ammettere che non mi sono mai divertito troppo ad Assen e che ho solo ottenuto due terzi posti negli ultimi due anni, per cui speriamo di far meglio questa volta!", è il proposito, più o meno serio, di Dovi.

Ha invece ricaricato le batterie Nicky Hayden, che dal Montmelò era tornato a casa con la delusione di una caduta. “E’ stato bello per me tornare a casa in Kentucky per un weekend, per la prima volta dopo tanto tempo - ha raccontato l'americano - , ma ora le mie batterie sono di nuovo cariche e sono pronto per affrontare nel modo migliore le tappe prima della pausa estiva. Le prossime tre gare si svolgono tutte su piste che mi piacciono molto e Assen in particolare è un grande circuito con una grandissima storia. E’ un tracciato unico e divertente. Speriamo di poter utilizzare le informazioni accumulate nel test di Barcellona per mettere a punto la mia moto e fare una buona gara”.

Sa bene cosa li aspetta il team manager Vittoriano Guareschi: “Assen è un circuito molto guidato, dove è importante riuscire a fare un setup che renda la moto maneggevole e che comunque le consenta di affrontare l’ultima parte veloce, l’unica parte rimasta del vecchio circuito, con sufficiente stabilità. Dovremo lavorare molto bene sul setup per evitare i problemi che abbiamo avuto lo scorso anno, e quindi saranno necessari un buon bilanciamento e una buona durata delle gomme. Entrambi i nostri piloti hanno ottenuto dei buoni risultati qui nel passato: a Nicky piace molto la pista, ad Andrea un po’ meno, ma comunque ci sono le premesse per fare una buona gara ad Assen.”