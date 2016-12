Rossi ottimista verso Assen: "Ho più feeling con la moto"

Valentino Rossi arriva ad Assen con ritrovato ottimismo dopo i positivi test di Aragon. "Il setup che abbiamo provato ha avuto riscontri molto positivi e adesso ho più feeling con la moto, soprattutto in frenata. Per me è un passo importante e ho voglia di provare il nuovo set-up in un altro circuito. Spero che questo miglioramento mi aiuterà anche ad ottenere una migliore posizione di partenza", ha detto il pesarese della Yamaha.

"Assen è una pista fantastica, mi piace ed ho dei bei ricordi. Cercheremo di avere un buon feeling con il tracciato per migliorare i nostri risultati", ha aggiunto Rossi.

Il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo si trasferisce in Olanda dopo le due vittorie autoritari di Mugello e Barcellona, ma anche con il ricordo della caduta provocata da Bautista lo scorso anno. "Sono felice dopo le due vittorie del Mugello e di Barcellona, due successi importanti per me e per la squadra in ottica campionato. Nelle ultime due gare siamo stati competitivi e ora mi sento più forte che mai ed ho veramente fame di vittorie. Credo che nelle ultime due gare abbiamo fatto un bel passo sulla moto per avere consistenza sul passo di gara. Assen è la mia pista preferita in assoluto. Mi piace il circuito, la sua storia, è veloce e molto scorrevole, ma amo anche il paesaggio, l’ambiente e mi è sempre piaciuto il paese. Sono molto motivato, ancora di più dopo il buon test a Barcellona e Aragon, dove abbiamo migliorato alcune aree", ha raccontato il maiorchino.