MotoGP: Marquez prova la Honda 2014

Marc Marquez continua i test privati sul circuito di Aragon. Lo spagnolo. Nel pomeriggio lo spagnolo proverà la Honda 2014, mentre in mattinata è sceso in pista con la RC213V facendo segnare il tempo di 1:49.141, più veloce di Pedrosa che ha preso confidenza con la moto della prossima stagione. In pista c'è anche la Suzuki con De Puniet, mentre la Yamaha ha abbandonato il circuito mercoledì: lavoro terminato per Rossi e Lorenzo.