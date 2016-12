Test MotoGP: Lorenzo da record, tanto lavoro per Rossi

A un terzo del cammino, 6 gare su 18 consumate, è già tempo di scatto tecnico, di lavori in corso per affrontare le gare d'estate con nuove armi. La Honda, nel test di Aragon, ha fatto come un anno fa, mettendo a disposizione dei suoi piloti la nuova RC213 V. Bocche cucite su quanto ci sia di nuovo nella versione 2014, di sicuro la mossa intende replicare quanto successo 12 mesi fa, quando Dani Pedrosa provò ed approvò la moto del 2013 tanto da usarla subito, con sequenza di risultati impressionante anche se non premiata dal titolo mondiale. Dopo la pioggia di martedì, Pedrosa ha potuto percorrere 9 giri, sufficienti per poter rimandare il giudizio ad altro test, con i numeri a dire che la 2014 è più lenta di 9 decimi.

Ad Assen dunque non si vedrà in gara la nuova RC. Marc Marquez invece si fermerà un altro giorno per farsene un'idea migliore. In pista ad Aragon anche la Yamaha, impegnata a recuperare qualcosina sulla Honda anche se Jorge Lorenzo è reduce da due vittorie senza discussione. Il campione del mondo, in forma strepitosa, ha migliorato il record ufficiale della pista (1'48"451 di Stoner), abbassandolo di quasi mezzo secondo, lasciando Marquez a quattro decimi, Pedrosa a nove e Rossi a un secondo.

Gran lavoro per il Dottore, 65 giri in totale con diverse configurazioni per i leveraggi della sospensione posteriore e per la forcella, con l'obiettivo, a detta di vale centrato di migliorare il feeling sull'anteriore in entrata di curva, problema principale da risolvere soprattutto nelle prime battute di gara a serbatoio pieno. Al momento di montare la gomma morbida per cercare il tempo, Valentino ha trovato le prime gocce di pioggia che in pochi minuti hanno costretto tutti ai box. Non è mancata all'appuntamento la Suzuki.ha messo insieme sulle due moto a disposizione 64 giri, con miglior riscontro cronometrico a due secondi e otto dal tempo di Jorge Lorenzo.