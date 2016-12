Lorenzo è il più veloce nei test di Barcellona

In pista erano assenti solo le Honda ufficiali di Pedrosa e Marquez e quella del team Gresini di Bautista, già di cammino ad Aragon per una due giorni che si concluderà mercoledì.

Più che ai big, però, l'attenzione era tutta rivolta sulla Suzuki per il primo confronto ufficiale con le altre moto di vertice. Ebbene, il risultato è stato sorprendentemente positivo, anche se bisogna dire che i tempi, da Lorenzo in giù, non sono stati praticolarmente rilevanti. Comunque sia, il test team ha lavorato diuramente con il suo collaudatore Randy De Puniet e i tempi registrati sembrano già essere sufficientemente competitivi. La Suzuki dimostra infatti di essere già più rapida delle Crt, Espargaro escluso.

In casa Yamaha, Rossi (una caduta senza conseguenze per lui) e Lorenzo (in sella solo al pomeriggio) si sono concentrati su prove di setting, con il pesarese che ha concentrato l’attenzione soprattutto sui problemi riscontrati all’anteriore. Nessuna novità sul fronte del cambio seamless, che non sarà provato nemmeno ad Aragon. La vera novità è stata la consegna della moto 2013 (quella di Rossi e Lorenzo per intenderci) a Cal Crutchlow. Buone notizie alla Ducati, con Dovizioso e Hayden che hanno messo a confronto la GP13 attuale con la versione laboratorio, mentre Pirro ha lavorato esclusivamente con la seconda.

Tanto lavoro anche per i team Crt, con la Magneti Marelli che ha provato un nuovo aggiornamento della sua centralina elettronica, incentrato sull'anti-impennamento e sul cambio elettronico.