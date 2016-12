La Suzuki rientra, ma solo nel 2015

Una buona notizia, ma anche una brutta, per la MotoGP del futuro. La Suzuki, infatti, ha confermato il suo rientro in pista, ma anche che lo farà a partire dal 2015 e non dal prossimo anno come invece si pensava. La casa di Hamamatsu si era ritirata al termine del 2011 e da ormai diversi mesi ha iniziato la sviluppo della nuova moto. Il test team europeo sarà diretto da Davide Brivio e avrà nel francese Randy De Puniet il suo collaudatore.