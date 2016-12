Le pagelle da Montmelò: Jorge Lorenzo adesso è al top

Contro aveva un Dani Pedrosa che partiva da una pole stratosferica e che sembrava interpretare quell'omino invincibile di quando ci prende. Invece per lui nove, piegato, stavolta domato anche se non definitivamente battuto: il mondiale è lungo e la Honda ha risorse che altri non posseggono, magara già da Assen tornerà a far dire a tutti "però com'è tosto quel tipetto!".



Bravo Pedrosa lo è comunque stato e molto perche tenere dietro negli ultimi due giri una bega grossa come Marc Marques (a lui otto e mezzo come fosse quel fantastico simpatico, sincero, vero film di Fellini) che con la sua guida gioiosa e quel suo sorriso da killer ci prova sempre. Si tratta di un esordiente ed è sempre lì. Tanto di cappello.



Valentino Rossi quarto andrebbe giudicato a tratti come le strade: male in qualifica, bene nel trovare un ritmo abbastanza buono da gara, male di nuovo nella prima fase della corsa, quando ancora non riesce a girare immediatamente sui suoi ritmi migliori. Bene nel finale a serbatoio vuoto che gli rende la guida più fluida e efficace quasi come quella di Lorenzo. In sostanza sei anche perchè in lui si giudica il professore.



Dovizioso e Ducati 5: dopo il Mugello e le prove ci si aspettava un miglioramento e non dell'opaca sopravvivenza dopo le cadute di Hayden e Iannone. Pure Crutchlow 5 caduto mentre poteva giocarsi il quarto con Rossi.



Pol Espargarrò 10: ha vinto e convinto in Moto 2 battendo il suo compagno di squadra Rabat (9) e ritornando ad essere quel fenomeno che metteva in difficoltà Marquez. Dieci anche a Luis Salom primo davanti ad altri due spagnoli in Moto3: un podio da 30 e lode.