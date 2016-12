Valentino Rossi: "Bautista vuole strafare"

Valentino Rossi è inviperito con Bautista per il "quasi bis" dell'incidente del Mugello : "Secondo me all'inizio non è molto lucido e quando vede i big vuole sempre strafare. L'obiettivo era lottare per il podio, ma non ci siamo riusciti. Mi mancano ancora un po' di decimi nei primi giri. Soprattutto nella prima parte di gara. Quando la moto si alleggerisce riesco a controllarla meglio e ho il passo dei migliori. Dobbiamo fare un po' meglio"

Il Campione di Tavullia punta quindi il dito sullo spagnolo del team Gresini: "Non vorrei esprimere commenti su Bautista perché sarebbero parolacce. Dopo avermi steso al Mugello, averci riprovato subito alla gara dopo vuol dire che non capisce. E' stato molto fortunato che non mi ha steso anche oggi, altrimenti avrebbe avuto grossi problemi. Farlo due volte di seguito è una cosa poco intelligente. Fortunatamente ha sbagliato mira".



Infine, Rossi si dice fiducioso per la sua crescita in sella alla M1: "La gara è stata bella. Sono andato bene, anche se devo migliorare nella prima parte di gara, dopo la partenza, quando l'anteriore mi spinge sempre davanti e gli avversari vanno via. Poi ho meno problemi e ritrovo il passo dei migliori. Sono in crescita, miglioro tutti i weekend, e potevo fare bene anche al Mugello se Alvaro non mi avesse abbattuto. Rispetto a Jerez, dove perdevo anche nel finale, qui non ero lontano dalle Honda".