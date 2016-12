MotoGP, Lorenzo: "Una vittoria bellissima e inaspettata"

Jorge Lorenzo sprizza gioia dopo la vittoria a Barcellona. Il campione del mondo della Yamaha è anche sorpreso: "Non mi aspettavo di vincere così qui, per questo è ancora più bello. E' stata dura, ma vincere in casa è incredibile. Ho fatto una partenza migliore, poi a cinque giri dalla fine ho alzato il ritmo e Pedrosa si è staccato". Pedrosa, invece, è un po' deluso: "Non sono mai riuscito a tenere il passo di Lorenzo".