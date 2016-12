MotoGP: Jorge Lorenzo domina a Barcellona

La rabbia accumulata in qualifica produce in Lorenzo una spinta extra sotto il semaforo. Il maiorchino scatta come una saetta passando la Honda del poleman Pedrosa, che prova a proteggersi, ma intanto si vede arrivare in scia anche Marquez. Si accodano Crutchlow e Rossi, poi Iannone in lotta con Bautista. Alvaro è scatenato, un po' troppo sopra le righe, quando si butta interno dentro la carena della M1 numero 46. Valentino rivede i fantasmi del Mugello e sente puzza di bruciato, andando a girare saggiamente largo. Questione di attimi e l'anteriore della Honda del team Gresini scarica a terra lo spagnolo, che scivola andando a sfiorare la Yamaha all'esterno.



Nel gruppo dietro c'è scompiglio e finisce dritto Pirro, mentre Bradl infila Iannone, che deve vedersela anche con l'arrivo delle Ducati ufficiali di Hayden e Dovizioso. La resistenza durata poco, ma Andrea si accoda per cercare di non perdere il contatto. Intanto si ritira De Puniet. Al comando Lorenzo non riesce ad allungare sulle Honda, con Pedrosa che firma una serie di giri veloci. Ma è Marquez che, in terza piazza, rischia di tamponare il suo team leader, rimediando all'ultimo e girando largo, ma senza perdere troppo tempo. Sono fasi di gara calde, forse troppo torride per gli assetti e le gomme delle MotoGP, visto che in sequenza si stendono Iannone, Crutchlow e Hayden. Tutti scivolati e traditi dall'anteriore nella curva in discesa a sinistra. Sorte che tocca anche a Pesek poco dopo.



Quando mancano 9 giri al termine, Rossi è 4° con oltre 5 secondi di distacco dai primi. Ormai lontano da Marquez 3°, che sulle prime si allontana un po' dalla coda di Pedrosa, che invece fa l'elastico con Lorenzo. A centro gruppo, Dovizioso è sesto e vede sparire dal mirino Bradl che lo precede, iniziando a preoccuparsi di Smith, che gli si fa sotto pericolosamente con un passo nettamente superiore. Due giri al termine e rischia tutto Marquez, che prova a passare interno su Pedrosa, nel curvone a destra. Il rookie capisce però di non potercela fare, pinzando fortissimo per non fare uno strike disastroso. Ne esce un salvataggio epico, con cui Marc pesca il jolly e non solo resta in piedi, ma non perde nemmeno troppo terreno.



E' l'ultimo brivido vero della corsa, perché il fenomelane Numero 93 non molla, ma deve accontentarsi di arrivare dietro a Dani. Sventola la bandiera a scacchi e Lorenzo taglia il traguardo del suo terzo successo stagionale, fortemente voluto nella gara di casa. Un risultato che lo porta a soli 7 punti dal connazionale Pedrosa, che guida la classifica. Rossi resta invece fuori dai giochi, fuori dalla lotta per il podio odierno, costretto ad accontentarsi del quarto posto. Detto che il cronometro segnala che il passo del Numero 46 nel finale è tra i migliori, i fatti in pista mostrano ancora un gap importante da colmare. Così la strada per tornare al successo continua ad essere in salita.