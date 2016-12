MotoGP: Crutchlow firma il warm up al Montmelò, Rossi terzo

Cal Crutchlow (Yamaha) ha fatto segnare il miglior tempo nel warm up del GP di Catalunya. Il pilota britannico ha girato in 1'42"270, più veloce di un solo millesimo di secondo di Jorge Lorenzo (Yamaha). Terzo tempo per Valentino Rossi, che ha girato 1'42"667. Quarto il poleman Dani Pedrosa su Honda, poi il primo tra i piloti Ducati Nicky Hayden, in quinta posizione. Sesto Alvaro Bautista, settimo Andrea Dovizioso (Ducati), poi Marc Marquez (Honda).