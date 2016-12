Valentino Rossi: "Sarà importante partire bene"

Valentino Rossi commenta con ironia il 7° posto in qualifica: "Sono un pilota giovane e con poca esperienza, devo tenere duro... Scherzi a parte, non ho ancora il feeling giusto per fare di più, ma non mi arrendo. Devo migliorare perché gli avversari riescono a fare sempre un passo avanti. Pedrosa al momento è il più veloce, ma Hayden e Marquez non sono lontani da me. Sarà una gara interessante, e sarà molto importante partire bene".