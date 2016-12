MotoGP: Valentino Rossi davanti a tutti a Barcellona

Valentino Rossi (Yamaha) torna davanti a tutti nel secondo turno di prove libere della MotoGP in Catalunya , con il tempo di 1:42.297. Lorenzo (Yamaha) è 2° per 49 millesimi, e precede Pedrosa (Honda), più staccato a +0.260. Seguono Bautista (Honda, +0.455) davanti a Crutchlow (Yamaha, +0.479) e Marquez (Honda, +0.560). Poi le Ducati di Hayden (+0.593) e Dovizioso (+0.691), 8°, mentre in casa Pramac Iannone è 11° (+0.975) e Pirro (+1.351) 13°.

La caduta del Mugello ha scatenato un moto d'orgoglio nell'animo del Campione. Un carica extra, che ha prodotto subito risultati interessanti. Detto che in sella contano un sacco di fattori tecnici e motivazionali, nella prima giornata di prove libere del GP di Catalunya, Valentino Rossi ci ha messo del suo. Dando seguito alle dichiarazioni delle ultime due settimane, il Numero 46 ha ritrovato la vetta e il gusto di mettersi tutti dietro. Anche se, per essere coerenti e contenti, bisognerà ripetere la prestazione in qualifica.

Intanto, però, Lorenzo è dietro di un soffio, moderato, attento e determinato, nonché pronto lavorare con precisione svizzera per preparare bene benissimo la gara di casa. Consapevole che l'avversario principale, al momento, lo segue a poco più di 2 decimi. Ovvero Pedrosa che non brilla, ma nemmeno delude. E' lì, che studia e segue i primi, con il sospetto che anche sul passo di gara le Yamaha qui siano in grande forma. E mentre Dani analizza i dati e ragiona già nell'ottica della corsa, Bautista si porta dalle parti dei big in vetta. Segno che anche per Alvaro la botta del GP d'Italia è stata una bella leva per uscire da un torpore prestazionale che perdurava da tempo.

E non è da sottovalutare la prestazione di due scatenati come Crutchlow e Marquez, raccolti in 1 decimo, ma con ampi margini di miglioramento. Discorso valido anche per le Rosse di Borgo Panigale, che non sono affatto lontane, con Hayden che prende solo 33 millesimi da Marc, seguito da Dovizioso a 1 decimo. Con Bradl (caduto ad inizio turno) ed Espargaro, che si aggrappano alla coda delle Ducati per restare dentro la top ten, lasciando poi dietro per 68 millesimi Iannone, ancora dolorante. Infine è caduto ancora Smith, che si ferma al 14° tempo a quasi 2 secondi delle migliori MotoGP.