Bacellona, Dani Pedrosa e Marc Marquez gestiscono la pressione

Dani Pedrosa commenta il traguardo dei 200 GP : "Mi sorprende in effetti, mi sembra di aver iniziato ieri... Bello festeggiarlo a Barcellona, dove sono di casa, con amici e parenti. Voglio concentrarmi sul fine settimana, nonostante la pressione. Il layout è diverso rispetto a molti altri tracciati, ma quando vedi le tribune ti dimentichi di tutto. E no, non ho mai detto che Marc mi ha copiato il setting . Sono state travisate le mie parole".

Infine, il terzo spagnolo in conferenza al Motmelò è Jorge Lorenzo, che qui ha trionfato già due volte (2010, 2012) nella top class, e scherza volentieri: "Ho vissuto a Barcellona per tanti anni, credo che sia un buon tracciato per Yamaha e per me. Mi auguro di ripetere la vittoria del Mugello o comunque chiudere davanti. Se mi aspetto qualcosa di speciale dai miei tifosi? Forse mi arriveranno dei regali o delle ragazze. No, cioè - si accorge dell'inevitabile misunderstanding - non nel senso che mi arriva una ragazza come regalo, è che magari una ragazza mi porta un regalo...".