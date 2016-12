Valentino Rossi: "Il circuito di Catalunya è il posto giusto per me"

Valentino Rossi è pilota più vincente dell'era moderna sul circuito di Catalunya e, in conferenza stampa, spiega di non essere ancora sazio di successi: "Ho recuperato perfettamente dalla caduta del Mugello. Amo questa pista e questa città, quindi voglio fare bene. Iniziando dalle qualifiche perché è lì che perdiamo troppo. Questo può essere il posto giusto per me, per puntare in alto".

"Un replay del duello tra me e Jorge all'ultima curva come nel 2009? Se lui mi aspetta, io sarei anche pronto!" Tatan: il titolo del giovedì è firmato dall'uomo dei titoli. Rossi che poi aggiunge: "Se poi andasse a finire come allora sarebbe ancora più bello, ma già essere lì a lottare... La realtà è che Jorge è più veloce, è più veloce in qualifica, riesce a migliorare sempre di più. Guida in maniera impressionante, guardando i dati. E poi c'è da ricordare che le gare sono cambiate tanto, ora i primi due o tre giri sono fondamentali: se parti dietro, trovi traffico, perdi. Magari 2 o 3 secondi e poi è dura recuperare. Mi manca ancora un po', ma confido molto di poter migliorare il mio livello di adesso. Un piccolo margine ce l'ho, ma certo che due anni con una moto con la quale non avevo il feeling si sentono".

Gli chiedono un commento all'intervista di Burgess con la stampa spagnola, in cui dice che un altro mondiale per Valentino sarebbe un piccolo miracolo perché alla fine anche l'età conta: "Ma la sua o la mia?!" Spara Rossi ridendo, oggi più titolista del solito. E spiega: "Bisogna essere realistici, vincere un mondiale è dura".

Si torna quindi sul post-volo del Mugello: "È stata dura alzarsi dal letto lunedì, che male! Un gran colpo di culo... non in senso lato, proprio in senso letterale. Ma è stato un buon week-end tutto sommato per noi, a parte la caduta, ovviamente, e il sabato. Devo essere più veloce in qualifica, poi avrei avuto un buon passo. Questo forse è il posto giusto, dobbiamo provarci. Il problema delle qualifiche per me è che ė difficile capire il momento giusto per scendere in pista, devi cercare il giro pulito ma senza tirare nessuno."