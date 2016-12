MotoGP, i piloti del Motomondiale si sfidano al Camp Nou

Prima di cimentarsi in pista a Montmelò, i piloti delle tre classi del Motomondiale si sono dati appuntamento al Camp Nou per una partitella tra amici. Una sfida che ha visto i riders della MotoGP contro quelli della Moto2-Moto3, con i primi a spuntarla all'arrivo del fischio finale per 4 a 3. Grazie ai gol di Dovizioso, De Puniet, Marquez e Bradl, e alle parate di un ottimo Pirro. Le altre reti sono state segnate da Espargaro e Simeon.