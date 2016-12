Jeremy Burgess al veleno: "Valentino, il tempo passa"

Per Burgess, dunque, il tempo del Dottore è quasi scaduto. E non usa giri di parole per chiarire il concetto: "Quando Vale era in Ducati sapeva di non essere al livello di Jorge e Stoner, però sapeva anche di non valere il sesto o settimo posto. E' indubbio che oggi ci sono tanti rivali, molto giovani e agguerriti, come Marquez. Sono sicuro che Rossi sarà molto competitivo su certi circuiti, ma se potrà mai vincere un altro mondiale, solamente il tempo potrà dirlo...".



Del resto lo stentato avvio di Rossi dopo il ritorno in Yamaha, per Burgess non dipende sicuramente dalla moto. "Lorenzo sta andando bene", ha spiegato l'australiano, indicando poi la sua chiave di lettura dei mancati risultati: "Col passare degli anni si preferisce guidare in modo più prudente. In questo sport, anche l'1% di differenza tra un pilota e l'altro fa la differenza". Ipse dixit.