Il Montmelò spaventa Dovizioso e la Ducati

La Ducati arriva a Barcellona con la consapevolezza di dover affrontare una delle piste più ostiche per la Desmosedici. "Non so ancora come si comporterà la mia GP13 perché non ho mai guidato la Ducati qui. Forse non è una delle piste più favorevoli per noi perché ci sono tanti curvoni dove il movimento del posteriore fa la differenza e la nostra moto tende a pompare un po’ troppo. Però non ha senso arrivarci prevenuti", ha detto Andrea Dovizioso .

"Sono sempre molto entusiasta di andare al Montmeló e ci arrivo carico, soprattutto perché abbiamo fatto un buon test al Mugello la settimana scorsa", ha aggiunto Dovi.

Anche Nicky Hayden non ha grandi ricordi in Catalogna: "Non ho mai avuto molta fortuna sul tracciato di Barcellona negli ultimi anni. Ho sempre faticato molto, in particolare nei lunghi curvoni, che sono molto importanti. Comunque sappiamo che è una bellissima pista, e mi piace molto l’atmosfera durante il weekend. Spero di ottenere un risultato migliore di quello degli ultimi due anni, e in ogni caso ce la metterò tutta, come sempre".

E' più ottimista il team manager Vittoriano Guareschi. “Barcellona è una pista piena di bei ricordi, per la Ducati e per me - ha spiegato - . Infatti, proprio dieci anni fa, la Desmosedici GP3 ha fatto il suo esordio nei test invernali con Loris Capirossi, ottenendo la pole position nel time-attack, ed ha poi conquistato il primo successo Ducati in MotoGP nella gara di giugno. Andiamo a Barcellona dopo due giorni di test al Mugello, dove abbiamo trovato diverse soluzioni interessanti. Adesso le proveremo in Spagna per capire che benefici ci possono dare su una pista diversa. In questo periodo, fra gare, test e lavoro di sviluppo, siamo tutti davvero molto impegnati e sotto pressione e quindi colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri della squadra per l’impegno che ci stanno mettendo".