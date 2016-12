Rossi: "La gara di Barcellona sarà importante dopo gli ultimi risultati"

L'incidente del GP d'Italia per fortuna non ha lasciato conseguenze: "Per alcuni giorni dopo la caduta del Mugello ero dolorante dappertutto. Per fortuna sono stato in grado di riprendere l'allenamento subito e non ho perso tempo".

La situazione nell'altra metà del box è decisamente diversa, con Jorge Lorenzo che arriva dalla spettacolare vittoria del Mugello. "Sono abbastanza soddisfatto dopo il nostro grande risultato al Mugello, che ha concluso un fine settimana quasi perfetto - ha commentato - . Vincere ancora è stato positivo e adesso si va al Montmelò, la mia gara di casa. Alcune parti del tracciato dovrebbero esserci favorevoli, ma come sempre dipenderà anche dalle condizioni della pista e della temperatura. Sono ottimista, continueremo a lavorare sulla moto come abbiamo fatto in Italia. Rispetto al Mugello, Montmelò è un pochino più lento, ma non ci sono curve fa prima marci e questo dovrebbe aiutarci. E' un buon tracciato per noi e dovremo approfittarne e provare a ripetere la vittoria. Sarebbe grande per il campionato, per quanto mi riguarda darò il 100% per raggiungerla".