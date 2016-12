Smith, ecco in che condizioni ha corso al Mugello

Bradley Smith non è certo considerato un fenomeno del Motomondiale, però quanto a dedizione alla causa e capacità di soffrire vale i più osannati colleghi della MotoGP. Lo ha dimostrato al Mugello, dove ha voluto correre a tutti i costi, chiudendo nono, pur avendo letteralmente un buco nel dito mignolo sinistro. La foto scattata dopo la cruenta caduta del sabato non ha bisogno di commenti. Il debuttante inglese del Team Tech 3 Yamaha si è poi fatto operare in modo da potersi presentare nelle migliori condizioni possibili a Barcellona. Al Montmelò non scenderà in pista per puntare a vincere o a salire sul podio, ma per dimostrare di meritarsi rispetto e un posto nella classe regina, dove è arrivato da debuttante tra non poche critiche e sospetti.