Il videogioco MotoGP13 avrà il commento di Guido Meda

Guido Meda sarà il commentatore ufficiale di MotoGP13, il videogioco ufficiale del Motomondiale 2013 prodotto da Milestone. Meda, che dal 2002 la voce ufficiale del motociclismo su Mediaset, è famoso tra gli appassionati e non per qualità delle sue telecronache e per i suoi numerosi tormentoni che accompagnano la gara. MotoGP13 conterrà tutti i circuiti e i piloti previsti nella stagione di MotoGP e sarà disponibile per Xbox, Playstation, PC e Playstation Vita.