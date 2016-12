Biaggi sulla Ducati Desmosedici al Mugello

Clamoroso colpo di scena in MotoGP . Giovedì e venerdì Max Biaggi scenderà in pista al Mugello per un test a porte chiuse sulla Ducati Desmosedici dell'infortunato Spies. Pare che sia stata la stessa Casa di Borgo Panigale a chiedere al campione uscente Superbike, oggi commentatore tv, di provare la GP13. Un invito al quale Biaggi non ha saputo resistere, spinto dal desiderio di capire il comportamento della nuova generazione di "mille" da GP.

Il test potrebbe preludere a un clamoroso ritorno di Biaggi in MotoGP, da cui manca dal 2005, anno in cui corse con la Honda ufficiale. I continui problemi fisici di Texas Terror, che anche al Mugello ha dovuto alzare bandiera bianca dopo le prove libere di venerdì, potrebbero favorire il suo ritorno nella massima categoria del motociclismo, anche se da Borgo Panigale fanno sapere che si tratta di un accordo tra il team Pramac, che fa correre Spies e con cui Biaggi aveva gareggiato nel 2003, e lo stesso Max. Il forfait dell'americano ai test Ducati previsti la settimana seguente al GP Italia (con squadra ufficiale, junior e sviluppo) ha liberato la sua moto e così il proprietario della squadra, Paolo Campinoti, ha pensato al suo ex pilota per sostituire Ben e non penalizzare il lavoro di sviluppo della moto. Comunque vada, a Barcellona sarà ancora Michele Pirro a correre al fianco di Andrea Iannone.

Già a Phillip Island, però, il team manager della formazione Superbike, Francis Batta, aveva chiesto alla Ducati di poter ingaggiare Biaggi almeno come tester. All'epoca Bernhard Gobmeier aveva risposto picche. Evidentemente ora deve aver cambiato idea, anche se rivedere il "Corsaro" pure in gara sembra decisamente più difficile.