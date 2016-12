Marquez, visita di controllo ok

Dopo le botte rimediate al Mugello in prova e in gara, Marc Marquez si è sottoposto a una visita di controllo alla clinica Dexeus di Barcellona. Il dottor Xavier Mir , il medico al quale si rivolgono sempre i piloti spagnoli, gli ha confermato la microfrattura dell’omero e solo una leggera infiammazione ai tendini della spalla destra. Nulla di grave, insomma: il talento della Honda sarà al 100% per la gara di casa al Montmelò.

Dopo i primi esami di Marc al Mugello, in cui è stata fatta una prima lastra, non eravamo del tutto convinti delle condizioni della sua spalla destra – ha spiegato Mir - . Lo abbiamo sottoposto a un’altra radiografia più dettagliata che ha confermato che la lesione alla parte alta dell’omero è minima, appena una piccola fessura. Però, siccome un infortunio del genere può compromettere i tendini della spalla, abbiamo deciso di fare anche una ecografia Doppler. Abbiamo riscontrato una piccola infiammazione dei tendini, ma è un problema che può essere risolto con qualche giorno di fisioterapia. I progressi a 24 ore dall'incidente sono stati molto buoni. All'inizio aveva qualche difficoltà a sollevare il braccio, ma la situazione è già migliorata. Ora soffre solo ad alzarlo lateralmente, ma ancora una volta basterà un po’ di fisioterapia e sarà in piena forma per il GP di Catalogna".