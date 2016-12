MotoGP, Lorenzo: "E' bello tornare a vincere"

Jorge Lorenzo si gode gli applausi del Mugello: "Sono felicissimo, era difficile. Le temperature alte non ci hanno aiutato, ma ho spinto ed è bastato per allungare sugli inseguitori. E' bello tornare a vincere". Meno sorridente Dani Pedrosa: "Avevo poco grip in accelerazione. Marquez ha sbagliato e per fortuna ho chiuso 2° in una giornata non facile". Infine Cal Crutchlow scherza: "Sono contento di aver rovinato il podio degli spagnoli".