Rossi non se la prende: "Al Mugello incidente di gara"

E' durato una curva il GP d'Italia per Valentino Rossi . Il pesarese della Yamaha non è scattato bene ed è rimasto intrappolato intorno a metà gruppo, uscendo dalla prima curva. All'ingresso della successiva variante Poggio Secco , però, Rossi si è scontrato con Bautista. "E' stato un incidente di gara, lui ha detto che non mi ha visto ed è una cosa possibile. Forse voleva chiudermi, ma io ero già davanti e mi ha preso", ha commentato Rossi.

Dopo il contatto i due sono caduti e l'ex iridato della MotoGP è apparso un po' scosso prima di rientrare ai box senza aver bisogno di fare ricorso alle cure dei medici. "Mi fa un po' male la chiappa, la mano e il piede però per come è stato l'incidente è andata bene. Sono riuscito a buttarmi prima delle balle di paglia", ha commentato Rossi dopo essere stato in direzione gara con Alvaro Bautista per parlare dell'incidente. "Quando ho cambiato direzione per andare a destra mi sono trovato Valentino lì e ho preso una botta dalla sua moto. Stavo facendo la mia linea", ha invece spiegato lo spagnolo una volta rientrato ai box. La gara di Rossi, però, era partita subito male: "In partenza si è scaldata la frizione, ha slittato e sono partito male. Poi è successa la sfiga... Peccato, potevamo andare forte, avevamo un buon passo. Vedremo di rifarci a Barcellona".