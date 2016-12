MotoGP: Jorge Lorenzo vince al Mugello

Sotto il semaforo Pedrosa scatta come una molla, ma Lorenzo e Dovizioso non sono da meno. Con Marquez che arriva all'esterno per accodarsi subito ai primi. Dani, però, è lungo alla San Donato e Lorenzo ne approfitta per portarsi al comando della corsa. Si arriva alla prima "S" che diventa il palcoscenico del "botto del giorno". Dove è Bautista che piega a sinistra, rialzando e allargando, per impostare la successiva curva a destra. Senza accorgersi che nel mentre Rossi è uscito più forte, esterno. Traiettorie che s'incrociano e il contatto è invevitabile. Entrambi finiscono nella via di fuga, con Valentino che sulle prime prova a tenere in pista la M1, ma poi sbatte duro contro le barriere. Un contatto di gara che finisce sotto l'investigazione della Direzione Gara.



Davanti intanto Jorge prosegue la sua cavalcata, staccando fortissimo e impedendo a Dani di passarlo infondo al lungo rettilineo. Marquez li segue come un segugio, attendista. Mentre Dovizioso perde posizioni, lasciando a Crutchlow il quarto posto. Anche se, inizialmente, Cal nulla può per tenere il passo dei tre scatenati in vetta. Dietro c'è Bradl che passa e gestisce la sfida con le Ducati ufficiali. Espargaro difende invece l'ottava piazza dall'arrivo di Pirro.



Lorenzo inizia a prendere il largo, lasciando Pedrosa alle prese con due problemi: una RC213V meno in forma della M1 e un Marquez sempre con il fiato sul collo, ma esitante ad affondare il colpo. Intanto i ducatisti si scambiano le posizione, con Hayden che passa Dovizioso, sfilandogli il sesto posto, mentre Pirro si accoda liberandosi di uno scatenato Espargaro.



Cinque giri al termine e Marc molla i freni d'istinto, infilando quasi all'improvviso il più esperto compagno di box. Sembra che Pedrosa non riesca a tenere il passo, dovendo fare i conti anche con l'arrivo di Crutchlow. Alle loro spalle Dovizioso si riprende la sesta piazza ai danni di Hayden. Butta un prezioso secondo posto al vento Marquez, che esagera e cade per la quarta volta in questo weekend. E' ancora il Dovi che si fa sotto a Bradl, ma il tempo è finito.



Lorenzo passa per primo sotto la bandiera a scacchi, dopo una gara dominata fin dalla prima curva. Di fatto una prova di forza, visto che trattasi del terzo centro di fila al Mugello nella top class. Un successo che porta Jorge a -12 punti da Pedrosa, che alla fine però porta a casa un 2° posto saggio. Premio della critica a Crutchlow, che con il terzo posto inizia a diventare un pilota consistente sul piano dei risultati e salva la giornata Yamaha. Impolverati, Rossi e Marquez restano quindi i due grandi assenti al traguardo. Uno finito nel posto sbagliato al momento sbagliato, l'altro un po' troppo sopra le righe nonostante gli "avvertimenti". Situazioni diverse, in un curioso destino comune. Di fatto uno stop pesante per entrambi.