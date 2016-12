Spies costretto a un nuovo stop al Mugello

Non c'è pace per Ben Spies . Rientrato al Mugello dopo una pausa per recuperare dai postumi dell'operazione alla spalla, l'americano del team Ducati Pramac , ha dovuto alzare bandiera bianca dopo la prima giornata di prove libere del Mugello. Texas Terror e la sua squadra hanno deciso di continuare la riabilitazione e la fisioterapia e quindi di sospendere l'attività sportiva fino al completo recupero della sua condizione fisica.

Spies si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare meglio le terapie da seguire per ottenere una totale guarigione.



Infine il team manager di Pramac, Francesco Guidotti ha spiegato: "I dati hanno evidenziato che il pilota non ha il totale controllo della moto, quindi abbiamo deciso di comune accordo che era meglio non correre rischi in queste condizioni. Adesso lavoriamo per portare avanti la collaborazione che avevamo iniziato con Michele Pirro".