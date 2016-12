MotoGP, Brivio: "Suzuki non ha deciso se rientrerà nel 2014"

Il team manager Suzuki, Davide Brivio, spiega: "Il test con De Puniet è stato interessante, ma non è possibile fare un'analisi sulle prestazioni. Saremo in pista dopo il GP di Barcellona con tutti gli altri, dove faremo un primo confronto. E' un processo di sviluppo, dobbiamo vedere quanto siamo lontani dai primi e lavorare. Non abbiamo ancora scelto i piloti, perché la Suzuki non ha ancora deciso ufficialmente di partecipare al Mondiale 2014".